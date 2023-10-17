«Азот» реализует стратегию безопасности на производстве

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершили реализацию проекта по установке дополнительных камер видеонаблюдения на агрегате №1 производства аммиака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Видеофиксацию и наблюдение за работой всех основных блоков производят более 50 камер. Внимание объективов нацелено на позиции, от которых зависит работоспособность агрегата аммиака. В общем числе камер есть и два аппарата с функцией поворота: одна такая камера расположена на факельной установке, вторая — на свече CO2. Камеры можно направлять по радиусу их вращения, приближать или отдалять картинку.

Ранее система видеонаблюдения — 78 камер — была установлена на соседнем агрегате аммиака №2. С ее помощью можно одновременно увидеть всю территорию агрегата. Подобная система видеонаблюдения действует и в цехе №5 — слабой азотной кислоты.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

В филиале «Азот» поэтапно реализуются проекты, которые объединяет стратегия безопасности на производстве. Основной плюс системы видеонаблюдения — следить за работами на агрегатах можно с нескольких камер. Изображение в режиме реального времени поступает одновременно на ЦПУ, пункт охраны, диспетчеру предприятия и начальнику цеха.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники