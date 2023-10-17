Пермские магазины «Монетка» переходят под контроль «Ленты»

Федеральный ритейлер «Лента» завершил покупку уральской продуктовой сети «Монетка». Как сообщает «Ъ» со ссылкой на «Ленту», компания закрыла сделку по приобретению сети «Монетка», управляющей 2,1 тыс. торговых точек на Урале и в Западной Сибири. В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и парк грузовых автомобилей. Покупатель планирует сохранить бренд «Монетки». Отметим, что пермские магазины «Монетки» также перейдут федеральному ритейлеру. Сеть «Монетка» в Перми получит в управление магазины бывшей сети «Семья».

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В 2022 году выручка «РМ Групп», материнской структуры «Монетки», выросла на 29%, до 177,8 млрд руб. В первой половине 2023 года показатель увеличился на 16,8%, а сопоставимые (LfL) продажи — на 8,7%, уточнили в «Ленте». Стоимость сделки не раскрывается, для покупки использованы собственные средства компании и заемное финансирование.

В июле этого года «Ъ-Прикамье» стало известно о планах «Ленты» приобрести сеть «Монетка». Как сообщали источники, в случае приобретения уральского ритейлера «Лента» планировала передать ей пермские магазины бывшей сети «Семья». Два года назад «Лента» купила пермскую продуктовую сеть, этим летом стало известно о закрытии около 30 бывших магазинов компании. На месте многих торговых точек бывшей «Семьи» открываются «Монетка» или «Магнит».