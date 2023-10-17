Экс-начальница почтового отделения в Башкирии обвиняется в растрате

Бывшая начальница отделения почтовой связи села Урмаш-Бишкадак Ишимбайского района обвиняется в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 35-летняя Алия Юсупова, она уволилась в октябре 2022 года по собственному желанию.

Проверка Ишимбайской межрайонной прокуратуры установила, что с марта 2021 года по октябрь 2022 года Алия Юсупова брала деньги из кассы, оплачивала свои кредиты и коммунальные платежи. Кроме того, она забирала товары, которые продаются в отделении, не оплачивая их.

Сумма ущерба составила около 290 тыс. руб.

Майя Иванова

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