Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Имущество «Чекмагушмолзавода» выставлено на торги за 219 млн рублей

Имущественный комплекс банкротного ООО «Чекмагушмолзавод» выставлен на продажу путем публичного предложения, сообщил конкурсный управляющий предприятия Рустэм Саитгареев. Начальная цена лота установлена в размере 207,4 млн руб. В него включены 11 позиций недвижимого имущества начальной стоимостью 59,17 млн руб., находящегося в залоге у «Россельхозбанка», в том числе, столярный цех, мазутная, магазин, земельные участки общей площадью более 2,2 га в селе Чекмагуш, 119 позиций залогового оборудования на общую сумму 142,34 млн руб., а также незалоговое оборудование (40 позиций) на общую сумму 5,92 млн руб.

Рыночная стоимость имущественного комплекса составляет 447,8 млн руб.

Вторым лотом продается многоквартирный дом площадью 891,4 кв. м и участок под ним площадью 4,62 тыс. кв. м в селе Чекмагуш, находящиеся в залоге у Россельхозбанка. Начальная цена составляет 11,6 млн руб. при рыночной стоимости 25,7 млн руб.

Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников.

ООО «Чекмагушевский молочный завод» зарегистрировано в марте 2006 года в селе Вавилово Уфимского района. Компания занималась производством молочной продукции. Чекмагушевский молзавод, Дюртюлинский комбинат, управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и татарстанское ООО «Сабинский молочный комбинат» входили в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина. Холдинг производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». Все компании были признаны банкротами.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...