Имущество «Чекмагушмолзавода» выставлено на торги за 219 млн рублей

Имущественный комплекс банкротного ООО «Чекмагушмолзавод» выставлен на продажу путем публичного предложения, сообщил конкурсный управляющий предприятия Рустэм Саитгареев. Начальная цена лота установлена в размере 207,4 млн руб. В него включены 11 позиций недвижимого имущества начальной стоимостью 59,17 млн руб., находящегося в залоге у «Россельхозбанка», в том числе, столярный цех, мазутная, магазин, земельные участки общей площадью более 2,2 га в селе Чекмагуш, 119 позиций залогового оборудования на общую сумму 142,34 млн руб., а также незалоговое оборудование (40 позиций) на общую сумму 5,92 млн руб.

Рыночная стоимость имущественного комплекса составляет 447,8 млн руб.

Вторым лотом продается многоквартирный дом площадью 891,4 кв. м и участок под ним площадью 4,62 тыс. кв. м в селе Чекмагуш, находящиеся в залоге у Россельхозбанка. Начальная цена составляет 11,6 млн руб. при рыночной стоимости 25,7 млн руб.

Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников.

ООО «Чекмагушевский молочный завод» зарегистрировано в марте 2006 года в селе Вавилово Уфимского района. Компания занималась производством молочной продукции. Чекмагушевский молзавод, Дюртюлинский комбинат, управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и татарстанское ООО «Сабинский молочный комбинат» входили в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина. Холдинг производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». Все компании были признаны банкротами.

Майя Иванова

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