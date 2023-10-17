В Удмуртии задержали подозреваемого в поджоге и угрозе убийством

В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге и угрозе убийством (ч. 2 ст. 167 и ст. 119 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, 41-летнему местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2021 года подозреваемый пришел в квартиру жены, с которой не проживал несколько месяцев. Он угрожал женщине убийством, облил бензином одну из четырех комнат и поджег ее. Женщина и двое детей успели выбежать в подъезд. Ущерб от пожара составил более 2,5 млн руб.

После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия и вскоре покинул Удмуртию. Спустя долгое время, сотрудники правоохранительных органов задержали его в Тюмени. В настоящий момент мужчина помещен в изолятор временного содержания.