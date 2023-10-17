Суд продлил срок ареста экс-директору «Челябоблинвестстроя»

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору областного государственного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 18 января 2024 года, сообщает прокуратура Челябинской области.

Алексея Абаимова задержали сотрудники УФСБ России по региону в апреле 2020 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в следственном изоляторе он находится с августа 2022 года. По версии следствия, в 2018-2019 годах директор ОГКУ получил взятки на общую сумму 190 тыс. руб. от директора ООО СК «Флагман». Следователи считают, что за эти деньги Алексей Абаимов обеспечил подписание фиктивных актов при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчик необоснованно получил 19 млн руб., которые впоследствии были похищены.

В ходе следствия были арестованы счета обвиняемого на сумму свыше 11 млн руб. Ранее адвокат обвиняемого неоднократно пытался добиться изменения меры пресечения, однако суд отклонил апелляционные жалобы.

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