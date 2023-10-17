Астраханские власти обещают следить за отключением воды

Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов распорядился создать межведомственный штаб по контролю за отключением водоснабжения, сообщает пресс-служба.

Соответствующее решение приняли после коммунальной аварии, которая на минувших выходных оставила без воды левобережную часть города.

«По моему поручению руководство МУП „Астрводоканал“ организует непрерывное дежурство аварийных бригад в местах проведения работ и будет готово в случае необходимости оперативно оказать помощь», — написал Олег Полумордвинов в своем Telegram-канале.

Следующее отключение воды запланировано на 20 октября.

Никита Маркелов

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