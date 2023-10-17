Семейным животноводческим фермам на Кубани выделили 140 млн рублей грантов

Власти Краснодарского края выделили из регионального бюджета 140 млн руб. на гранты семейным животноводческим фермам. Программу поддержки за счет краевых средств возобновили в нынешнем году, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На выделенные средства фермеры смогут возместить часть затрат на приобретение животных и птицы, обновить технику и оборудование. Максимальный размер гранта составит 20 млн руб. Заявки на их получение краевой Минсельхоз начнет принимать в следующем месяце. Получить гранты могут крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые больше двух лет живут в станицах, поселках и хуторах Кубани.

Кроме того, в этом году власти региона запустили новую программу «Опорный фермер». За счет ее реализации один фермер получит господдержку и сможет объединить вокруг себя малых сельхозпроизводителей, в перспективе создать кооператив. Выделять планируют до 5 млн руб. в виде субсидии, компенсирующей покупку оборудования или техники.

Всего в нынешнем году власти Краснодарского края выделили около 3 млрд руб. на различные меры поддержки фермеров, более 13 млрд на развитие АПК.

Вячеслав Рыжков

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