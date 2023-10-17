В Казани за девять месяцев выпало рекордно низкое количество осадков

В Казани по итогам девяти месяцев 2023 года выпало рекордно низкое число осадков за всю историю метеонаблюдений. Речь идёт о 240 мм при норме в 420. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам доцента кафедры метрологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, подобной засушливой погоды архивы синоптиков не находят за 210 лет.

Он добавил, что за сентябрь, к примеру, в Казани выпало всего 9 мм осадков при месячной норме в 50 мм.

"Ъ-Казань"