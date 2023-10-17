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В администрации Ижевска в социальном блоке назначены новые руководители

17 октября в администрации столицы Удмуртии назначены новые руководители в социальном блоке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

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Коротаева Софья Александровна

Коротаева Софья Александровна

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Гвоздкова Наталья Геннадьевна

Гвоздкова Наталья Геннадьевна

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Коротаева Софья Александровна

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Гвоздкова Наталья Геннадьевна

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На должность начальника управления образования администрации города назначена Софья Коротаева. Она родилась в Ижевске, окончила Удмуртский государственный университет. Госпожа Коротаева работала преподавателем в школах и УдГУ, имеет управленческий опыт в должности директора школ № 23 и № 89 Ижевска.

Наталья Гвоздкова, которая ранее занимала должность начальника управления образования, переведена на должность заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике.

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