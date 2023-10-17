ГК «Ромекс» инвестировала в строительство логоцентра Ozon в Адыгее 6 млрд рублей

В Адыгее открыли третью очередь логистического центра Ozon в многофункциональном парке «Ромекс-Теучежский». Суммарная площадь складского комплекса составила почти 107,5 тыс. кв. м, а объем инвестиций — 6 млрд руб. Общий объем вложений ГК «Ромекс» в развитие бизнеса на территории республики достиг 9,6 млрд руб.

Фото: Нила Ракша

«Это уже пятый проект компании в регионе. Наше сотрудничество началось еще в 2015 году, когда мы построили два складских комплекса для "Перекрестка" и "Пятерочки". В 2019 году мы начали развитие первого на тот момент в республике многофункционального парка "Ромекс-Теучежский". Этим летом на его территории мы ввели в эксплуатацию распределительный центр "Чижик" для компании Х5 Retail Group»,— рассказал гендиректор ГК «Ромекс» Алексей Прокопенко.

Складской комплекс для Ozon построили за полтора года и вводили в эксплуатацию поэтапно. В декабре прошлого года сдали первую очередь — порядка 37 тыс. кв. м, а в марте 2023 года — вторую. «Склад уникальный. Комплекс класса А построили с использованием сложных инновационных решений. В основном здании расположены зоны хранения на пятиуровневом полочном мезонине, приемки товара, стеллажного паллетного хранения, сортировки, упаковки, отгрузки и дополнительных операций»,— отметил Алексей Прокопенко.

Фото: Нила Ракша

Гендиректор компании добавил, что ГК «Ромекс» осуществляет техническую эксплуатацию комплекса, то есть обслуживание опорных конструкций, кровли и инженерных коммуникаций прилегающей территории.

В Адыгее это первый проект такого масштаба. Благодаря его реализации в республике появится около 2 тыс. новых рабочих мест, а также широкие возможности для развития электронной торговли.

Фото: Нила Ракша

«Месторасположение объекта уникально. Он находится недалеко от Краснодара, на федеральной трассе, что позволяет в этой локации расширить круг магазинов, которые обслуживает логоцентр. Поддержка администрации Адыгеи, правильный подход к развитию бизнеса и наша готовность, связанная с наработанными в процессе создания уже реализованных проектов компетенциями, позволила нам в рекордно короткие сроки построить такой масштабный складской комплекс»,— резюмировал господин Прокопенко.

На достигнутом ГК «Ромекс» не останавливается. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным партнером проекта по строительству объекта площадью 90 тыс. кв. м в многофункциональном парке «Ромекс-Теучежский». Компания планирует инвестировать в бизнес в Адыгее еще порядка 5-6 млрд руб.

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