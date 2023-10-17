Лишь 6% челябинцев планируют туристические поездки на новогодние праздники

Отправиться в туристические поездки на новогодние праздники намерены порядка 6% жителей Челябинска. Из них две трети собираются в путешествие по России, остальные — за границу. Об этом по итогам опроса экономически активных горожан сообщает сервис SuperJob.

Среди желающих отправиться в поездку по России челябинцев наиболее востребованы такие города, как Санкт-Петербург, Москва и Казань. Планирующие отдых за рубежом чаще всего выбирают Таиланд, Египет и ОАЭ.

При этом большая часть опрошенных (32%) планирует провести новогодние праздники дома. 10% поедут на дачу или в деревню, 7% отправятся в гости. 18% респондентов будут работать в новогодние каникулы.

«Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 34% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 5% против 3% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет»,— поясняют эксперты SuperJob.

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