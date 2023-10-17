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В СВО погибли два уроженца Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погибли два уроженца Ярославской области Дмитрий Виноградов и Вадим Шаулин. Об этом сообщили в администрации Октябрьского сельского поселения и глава Некрасовского района Павел Кулаков.

Дмитрий Виноградов

Дмитрий Виноградов

Фото: Павел Кулаков//«Вконтакте»

Дмитрий Виноградов

Фото: Павел Кулаков//«Вконтакте»

Глава Некрасовского района Павел Кулаков сообщил, что Дмитрий Виноградов родился, вырос и работал в Левашово. В 2022 году он отправился на спецоперацию. Мужчина служил в звании сержанта и был ранен, после чего скончался в госпитале.

В администрации Октябрьского сельского поселения рассказали, что Вадим Шаулин жил в деревне Дюдьково и закончил Ломовскую среднюю школы.

Вадим Шаулин

Вадим Шаулин

Фото: Администрация Октябрьского сельского поселения//«Вконтакте»

Вадим Шаулин

Фото: Администрация Октябрьского сельского поселения//«Вконтакте»

Прощание с обоими погибшими состоится сегодня.

Алла Чижова

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