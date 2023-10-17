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обновлено 10:07

В Перми построят муниципальный дендрарий

МКУ «Городское зеленое строительство» построит в Перми дендрарий, предназначенный для сохранения ценных видов деревьев и кустарников. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу учреждения. Дендрарий разместят вблизи водоохранной зоны. Всего на площадке планируется высадить более 70 пород деревьев и кустарников.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», осенью 2022 года в Перми начал работу муниципальный питомник растений, в котором выращивают посадочный материал для озеленения Перми, проводят посадки, сезонные мероприятия по защите деревьев и кустарников.

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