Застройщики Башкирии получат участки без торгов для расселения аварийного жилья

Депутаты комитета Курултая Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию рассмотрели законопроект о предоставлении застройщикам участков в аренду без торгов для реализации масштабных инвестпроектов, предусматривающих передачу части квартир в строящихся домах жителям, переселяемым из аварийного жилья. Решение о выделении участков будет принимать глава республики.

Законопроект был внесен правительством региона. И. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин, который докладывал о законопроекте депутатам, сообщил, что сегодня стоит задача расселить в республике 882 аварийных дома на 345 тыс. кв. м, где проживают более 20 тыс. граждан. Жилье было признано таковым с 2017 года.

Порядок передачи жилых помещений в собственность гражданам, а также минимальное количество и площадь передаваемых жилых помещений будут определяться правительством. При этом рыночная стоимость подлежащих передаче квартир должна быть не ниже рыночной стоимости права аренды предоставляемого участка, отмечается в законопроекте.

Как пояснил Владислав Сидоркин, количество квадратов, которые застройщику необходимо будет передать гражданам, определяется из отношения кадастровой стоимости участка к средней стоимости «квадрата» в республике. По его мнению, эта мера позволит сократить аварийный жилфонд в Башкирии.

С 2019 года в республике было расселено порядка 8,3 тыс. человек из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В текущем году завершается реализация последнего четвертого этапа этой программы.

Депутат Елена Родина заметила, что этой нормой смогут воспользоваться только Уфа и Стерлитамак, где застройщикам наиболее выгодно строить жилье. Тем не менее, депутаты рекомендовали рассмотреть законопроект в первом чтении.

Влада Шипилова

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