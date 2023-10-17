«Были цари, потом В.И. Ленин»

Банк России представил модернизированные купюры номиналом в 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. Цветовое оформление осталось прежним, но изменилась экспозиция. В частности, тысячная банкнота теперь посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Однако ряд Telegram-каналов и пользователей соцсетей разглядели в этом ряд скандальных несоответствий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что изучать достопримечательности страны с помощью денежных знаков — не лучшая идея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Центробанк представил две новые купюры номиналом в 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. Не будем их подробно описывать, ибо кто хотел, наверное, уже с ними ознакомился.

Речь пойдет не совсем о деньгах, но тем не менее. Если вкратце, то вокруг изменившихся банкнот возник не то чтобы прямо скандал, но появился повод для очередных колкостей в адрес официальных лиц, назовем это так.

Внимательная общественность заметила, что на новой тысячерублевой купюре изображен, в частности, минарет с полумесяцем, а вот купол православного храма оказался без креста. В этом усмотрели даже определенный политический контекст.

Есть такая тенденция в современном социуме — во многом видеть заговор или его подобие, мол, неспроста все это. Официальный представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе поспешил успокоить, что на купюре изображение не храма, а музея, и в жизни тоже так, так что никакого умысла нет.

И вот здесь приходится напомнить, что с деньгами у нас действительно не все однозначно. Вот, например, на новой купюре в 2 тыс. руб. Сахалин загадочным образом прирос к материку и стал полуостровом.

Или вот памятная история с Аполлоном на сторублевке: древнегреческий бог солнца, к великому сожалению, практически не обременен одеждой. Бдительный депутат Роман Худяков обратил на это внимание, задавшись вопросом: что подумают дети, посмотрев вот на это? А нет ли здесь намека на порнографию?

В целом, так кажется, что изучать российские просторы через деньги решение, с одной стороны, может быть, и правильное, но, с другой, оно ко многому обязывает. Нужно хотя бы избегать явных ошибок и противоречий, чтобы ничьи чувства не были задеты.

Это во-первых, а во-вторых, изобразить все регионы РФ невозможно физически, так что многие, опять же, могут предъявить определенные претензии.

Между тем и это не главное. В чем же основная проблема? Как известно, в большинстве стран мира на деньгах изображены вожди, короли, президенты и иные отцы нации. У нас тоже на купюрах и монетах были цари, потом В.И. Ленин, а сейчас вот российские просторы. Что же, простите, у нас нет таких героев, чтобы на банкнотах изобразить? Конечно, есть.

Но когда речь заходят о персоналиях, сразу получается, что все не до конца однозначно. Нет такой фигуры, чтобы ни один злопыхатель не попытался бы испортить обедню своими циничными замечаниями. И это не очень хороший сигнал с точки зрения вставания с колен и возврата к традиционным ценностям.

И с символами тоже беда — не рабочего и колхозницу же рисовать. Впрочем, есть у нас герои: Юрий Алексеевич Гагарин, Дмитрий Иванович Менделеев, Александр Степанович Попов, наше все Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Федор Иванович Шаляпин. Так что вносим рационализаторское предложение, так сказать, на будущее.

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