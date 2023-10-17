В аэропортах Омска, Томска и Красноярска задержаны рейсы из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий задержаны рейсы сразу в трех аэропортах Сибири, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Так, в Томске до 5 составляет задержка рейсов авиакомпаний «РусЛайн» в Екатеринбург, ЮВТАэро» в Омск, «ЮТэйр» в Стрежевой, «КрасАвиа» в города Красноярск и Стрежевой.

Также задержаны более чем на 5 часов рейсы в Омске: «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» в Москву, «Россия» и «Северный ветер» в Санкт-Петербург, «Сибирь» в Новосибирск. В Красноярске, как уточнили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре, из-за позднего прибытия и погодных условий задержаны рейсы авиакомпаний «Якутия» в Улан-Удэ и Якутск, «КрасАвиа» в Томск. Задержка рейсов составляет до 10 часов.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

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Оксана Павлова