В Ижевске самые высокие зарплаты предлагают водителям и начальнику стройучастка

В Ижевске в тройку самых высокооплачиваемых вакансий вошли водитель КамАЗа, начальник строительного участка и водитель-экспедитор. Такие данные сообщает сервис SuperJod, проанализировав предложения октября в столице Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно вакансии, водителю КамАЗа работодатель обещает зарплату от 150 тыс. руб., начальнику строительного участка — от 138 тыс. руб. Компания, которая занимается грузоперевозками, водителю-экспедитору готова платить от 130 до 170 тыс. руб. Также в число высокооплачиваемых вошла вакансия главного архитектора проекта в архитектурном бюро с зарплатой от 90 тыс. руб. и премиями. Замыкает рейтинг вакансия акушера-гинеколога. Сеть медицинских учреждений предлагает будущему сотруднику оплату от 85 тыс. руб.