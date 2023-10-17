Казань вошла в список наиболее подходящих для работы на фрилансе городов

Казань вошла в топ-5 городов страны, которые наиболее подходят для работы на фрилансе. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За Казань проголосовали 14% респондентов. Возглавила рейтинг Москва с 47%. Второе место занял Санкт-Петербург (34%). В топ-5 также вошли Сочи (21%) и Екатеринбург (15%).

Всего в опросе участвовали 3,1 тыс. человек из всех субъектов РФ. Когда проводилось исследование, не уточняется.

"Ъ-Казань"