Казань вошла в список наиболее подходящих для работы на фрилансе городов
Казань вошла в топ-5 городов страны, которые наиболее подходят для работы на фрилансе. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
За Казань проголосовали 14% респондентов. Возглавила рейтинг Москва с 47%. Второе место занял Санкт-Петербург (34%). В топ-5 также вошли Сочи (21%) и Екатеринбург (15%).
Всего в опросе участвовали 3,1 тыс. человек из всех субъектов РФ. Когда проводилось исследование, не уточняется.