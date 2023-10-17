Суд признал законной реорганизацию памятника природы в пойме Которосли

16 октября Кировский районный суд Ярославля отклонил иск Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры о признании незаконным итогов общественных обсуждений о реорганизации памятника природы «Парк в пойме реки Которосль». Об этом сообщила общественница Елена Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что памятник природы перевели в статус туристско-рекреационной местности, что снижает уровень его охраны. Власти объясняли это тем, что территория из-за высокой антропогенной нагрузки утратила характеристики памятника природы.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд, оспаривая распоряжение главы администрации Кировского и Ленинского районов, утвердившего итоги общественных обсуждений. По мнению ведомства, документ был издан с нарушениями. Также в суд обратились жители Фрунзенского района, так как парк находился и на этой территории. Между тем слушания проводились только в Кировском районе.

«Кировский районный суд города Ярославля отказал жителям Фрунзенского района в их требованиях участвовать в рассмотрении иска природоохранной прокуратуры по делу о реорганизации ООПТ "Парк в пойме реки Которосль" в качестве соистцов. В удовлетворении исковых требований также отказано. Жители намерены обжаловать определение суда»,— сообщила общественница Елена Богданова.

Антон Голицын