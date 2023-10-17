Мэрия Челябинска планирует закупить световые деревья на 56 млн рублей

Администрация города объявила электронный аукцион на изготовление и установку светящихся декоративных деревьев к новогодним праздникам. Начальная цена контракта превышает 56 млн руб. Информация о торгах опубликована на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен изготовить 51 металлическое декоративное изделие «Световое дерево» высотой около 5 м. Объекты установят вдоль южного берега набережной реки Миасс, в Арт-сквере, на пешеходной части улицы Кирова и рядом с публичной библиотекой.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 до 23 октября. Итоги планируется подвести 25 октября. Срок исполнения контракта – до 1 декабря.

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