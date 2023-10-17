Экс-начальник отдела Туймазинского лесхоза обвиняется в получении взятки
Бывший начальник производственного отдела ГАУ «Туймазинский лесхоз» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело возбуждено по материалам проверки Туймазинской межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа», это 50-летний Ильшат Лукманов.
Согласно материалам дела, Ильшат Лукманов с июля 2019 года по декабрь2020 года получал взятки за заключение с индивидуальным предпринимателем договоров бесперебойной поставки лесопродукции, организацию ее заготовки и доставки на транспорте лесхоза.
Общая сумма взятки составила более 1,6 млн руб. Обвиняемый не признал вину.
Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд.