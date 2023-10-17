Экс-начальник отдела Туймазинского лесхоза обвиняется в получении взятки

Бывший начальник производственного отдела ГАУ «Туймазинский лесхоз» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело возбуждено по материалам проверки Туймазинской межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 50-летний Ильшат Лукманов.

Согласно материалам дела, Ильшат Лукманов с июля 2019 года по декабрь2020 года получал взятки за заключение с индивидуальным предпринимателем договоров бесперебойной поставки лесопродукции, организацию ее заготовки и доставки на транспорте лесхоза.

Общая сумма взятки составила более 1,6 млн руб. Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд.

Майя Иванова

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