Объем отгрузки продукции швейных производств Кубани вырос на 87,3%

За восемь месяцев текущего года отгрузка одежды, произведенной в Краснодарском крае, увеличилась на 87,3%. Предприятия региона отгрузили продукции на 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации края.

«Сегодня легпром демонстрирует устойчивый рост. Идет модернизация производств, осваиваются освободившиеся ниши с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний»,– приводятся в сообщении слова замгубернатора Александра Руппеля.

Отмечается, что сегодня в регионе фунционируют более сотни предприятий легкой промышленности. На них работают 2 тыс. жителей края. За восемь месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем отгрузки продукции собственного производства одежды – на 83%, текстиля – на 67%, кожи и изделий из кожи – на 20%.

Анастасия Назарова