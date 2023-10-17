Власти Татарстана намерены уменьшить минимальный потребительский бюджет

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за третий квартал планируют установить в размере 21,9 тыс. руб., что на 83 руб. меньше, чем кварталом ранее. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время минимальный потребительский бюджет составляет около 22 тыс. руб.

В данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 19 октября.

"Ъ-Казань"