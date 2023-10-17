Власти Татарстана намерены уменьшить минимальный потребительский бюджет
В Татарстане минимальный потребительский бюджет за третий квартал планируют установить в размере 21,9 тыс. руб., что на 83 руб. меньше, чем кварталом ранее. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В настоящее время минимальный потребительский бюджет составляет около 22 тыс. руб.
В данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 19 октября.