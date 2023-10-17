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Власти Татарстана намерены уменьшить минимальный потребительский бюджет

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за третий квартал планируют установить в размере 21,9 тыс. руб., что на 83 руб. меньше, чем кварталом ранее. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время минимальный потребительский бюджет составляет около 22 тыс. руб.

В данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 19 октября.

"Ъ-Казань"

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