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В Ижевске в школе №16 появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс

В столице Удмуртии в школе № 16 появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, подрядная организация в рамках муниципального контракта должна завершить работы в ноябре.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На территории уже обустроили систему ливневой канализации, завершают укладку искусственного покрытия футбольного поля, устанавливают бордюры для асфальтовых дорожек и монтируют систему освещения и видеонаблюдения.

В спортивном комплексе будет универсальная площадка для игр в волейбол и баскетбол, хоккейная коробка, беговые дорожки и яма для прыжков, а также площадки с тренажерами и веревочный парк. Стадион будет покрыт Wi-Fi-связью. С помощью QR-кодов, расположенных на тренажерах, можно будет получить инструкции для тренировок.

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