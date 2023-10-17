На Ставрополье медалью «За поддержку СВО» предложили наградить 189 человек

В Ставропольском крае 3,8 тыс. жителей региона выдвинули 189 кандидатур на награждение медалью «За поддержку СВО». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Глава края отметил, что в число номинантов вошли военные и волонтеры, доставлявшие в зону действий полезные грузы и гуманитарную помощь.

«В ближайшее время все предложения будут направлены тем, кто и будет представлять к награде отличившихся ставропольцев. Это муниципалитеты, органы власти, военные комиссариаты, воинские части и другие структуры Минобороны РФ», — написал Владимир Владимиров.

Структуры выдвинут на награждение тех кандидатов, которых сочтут наиболее отличившимися.

Анастасия Назарова