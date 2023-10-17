«Карьероуправление» выиграло первый томский аукцион на право КРТ

ООО СЗ «Карьероуправление» стало победителем первого аукциона в Томске на право комплексного развития территории (КРТ). Компания получила в аренду незастроенную территорию площадью 1,21 га в границах ул. Вершинина, ул. Полины Осипенко и пер. Промышленный.

Начальная цена лота была установлена в размере 882,2 тыс. руб. По данным сайта мэрии, на аукцион было подано восемь заявок. «Карьероуправление» признано победителем с предложением 188,5 млн руб.

Проект комплексного развития должен быть реализован за семь лет. «Инвестор, зашедший на эту территорию, будет обязан разработать и согласовать с мэрией проект застройки, который должен включать в себя жилищное строительство определенной этажности, инженерные коммуникации и благоустройство территории»,— сообщали ранее в городской администрации.

ООО СЗ «Карьероуправление» — один из крупнейших томских застройщиков. В числе проектов компании микрорайоны «Северный парк», «Левобережный лайф», жилые комплексы «Гравитация», «Три элемента», «Бавария» и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила 3,42 млрд руб., чистая прибыль — 679 млн руб.

На сайте томской мэрии всего указаны четыре решения о проведении аукционов на право КРТ.

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Валерий Лавский