В Перми представят более пятидесяти российских разработок в сфере беспилотных систем

На выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035. Пермь» представят более 50 современных отечественных разработок в этой сфере, а также инфраструктурные и технологические решения для отрасли. Мероприятие пройдет с 19 по 22 октября, организаторами выступают краевое правительство, АНО «Платформа НТИ», АНО НОЦ «Рациональное недропользование», агентство инвестиционного развития Пермского края, «Точка кипения — Пермь», центр компетенций НТИ «Фотоника» и ООО «Транспорт будущего».

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Мероприятия выставки-форума будут включать экспозиционную часть, интерактивную и деловую программы. С 19 по 22 октября выставка будет работать на основной площадке — в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Пермь» (Завод Шпагина). Интерактивная программа познакомит участников с работой оператора дрона: на площадке запланированы образовательные лекции, тренировки с использованием FPV-симулятора и полеты на PV-дронах малого веса (до 150 г). Полеты будут проходить в закрытом контуре. Часть выставочных экспозиций включена в программу XI международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» и будет представлена 19 октября на площадке УДС «Молот». На площадке форума также пройдет заседание рабочей группы по НТИ, действующей в рамках совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

В «Точке кипения — Пермь» 20 октября состоится профильная конференция, деловая программа которой посвящена перспективам развития сферы беспилотных авиационных систем, образовательным программам, организации технологических кружков и соревновательного спорта в сфере БАС в Прикамье. В рамках конкурсной программы школьники 8–11-х классов смогут предложить результаты своих исследовательских работ по актуальности, применимости и экономической эффективности БАС.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал значимость развития отрасли навигации для Прикамья и страны в целом. «На территории региона сосредоточена большая кооперация компаний по производству и разработке систем навигации, которые применимы в том числе к беспилотным авиационным системам, что актуально в связи с формированием новой отрасли БАС в России. И формат конструктивного взаимодействия между представителями производственных компаний, образовательных и научных организаций, который сегодня присутствуют в регионе, позволяет налаживать обмен информацией, знакомиться с лучшими практиками в сфере навигации, надежнее выстраивать кооперацию между всеми заинтересованными сторонами и намечать векторы развития, которые послужат основой к созданию новых “точек роста”, в том числе в сфере навигации и беспилотных авиационных систем»,— заявлял глава региона.