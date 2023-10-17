В Челябинской области создали дирекцию спортивно-массовых мероприятий

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области». Документ опубликован на портале правовой информации.

Учредителем новой АНО выступит министерство по физической культуре и спорту региона. Ведомству поручено утвердить устав организации и провести иные действия по ее созданию. Имущественный взнос Челябинской области в дирекцию составит 168,5 млн руб.

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