Экс-начальника линейного отдела полиции Кольцово осудили за разглашение гостайны

Бывшему начальнику линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александру Панкову вынесли приговор по делу о разглашении государственной тайны. Свердловский областной суд признал его виновным по ч.1. ст.283 УК РФ, назначив два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Экс-силовика также лишили права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет.

Напомним, о задержании Александра Панкова стало известно в сентябре прошлого года. Суд установил, что в ноябре 2021 года он, желая наладить отношения с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России», в доверительной беседе раскрыл данные агента. Источник «Ъ-Урал» ранее сообщал, что «агентом» был бизнесмен, который оказывал содействие в оперативно-разыскной деятельности на конфиденциальной основе.

«Эти сведения не подлежат разглашению на основании закона "Об оперативно-розыской деятельности". Порыв не оценили сотрудники ФСБ и само лицо, в отношении которого были и разглашены сведения»,— отметили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Свою вину Александр Панков не признал.

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