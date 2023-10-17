В Челябинской области временно перекроют федеральную трассу А310

В Южноуральске Челябинской области в ночь с 18 на 19 октября перекроют федеральную трассу А310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан. Это связано с установкой новых светофорных объектов, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог Урал“».

Временные ограничения с полной остановкой движения транспорта вводятся на двух участках федеральной трассы, который расположены на территории Южноуральского городского округа. Так, перекроют дорогу на пересечении А-310 с улицей Спортивной с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30 18 октября, а также с 00:00 до 00:30 и с 1:00 до 1:30 19 октября. Кроме того, закроют движение на перекрестке трассы с улицей Мира – с 2:00 до 2:30 и с 03:00 до 3:30 19 октября.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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