«Авито»: продажи новых смартфонов в Челябинске выросли на 19%

В июле-сентябре продажи новых смартфонов на «Авито» в Челябинске увеличились на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сравнению со вторым кварталом 2023-го рост составил 3%. Об этом сообщают эксперты «Авито».

Ощутимее всего в Челябинске выросли продажи новых смартфонов Realme — на 75%, и iPhone — (29%). Средняя цена моделей этих марок на площадке составила 17,2 тыс. руб. и 55,2 тыс. руб. соответственно. Новые смартфоны Samsung горожане приобретали на 7% чаще, чем годом ранее, подержанные — на 18% реже.

«"Авито" ассоциируется с площадкой, где можно купить с рук iPhone в отличном состоянии, или флагманы предыдущих и текущего сезонов минимум на 20-30% дешевле, чем на первичном рынке. Однако, несмотря на наше лидерство в ресейле электроники, доля новых смартфонов постоянно растет в продажах на "Авито" – так, за квартал она выросла с 16% до 20%»,— комментирует руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

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