В Челябинской области число вакансий для инвалидов выросло в два раза

В сентябре 2023 года работодатели Челябинской области открыли 1278 вакансий с отметкой «доступно людям с инвалидностью». В сентябре прошлого года было всего 628 предложений, сообщает служба исследований рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter.

Чаще всего людям с ограниченными возможностями здоровья предлагают работу в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (55%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%), «Домашний, обслуживающий персонал» (13%), «Рабочий персонал» (11%) и «Административный персонал» (10%). По словам руководителя внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анны Осиповой, рост числа вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторам – кадровый голод и развитие технологий. «Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе – рассматривать на вакансии людей с инвалидностью»,– говорит Анна Осипова. При этом развитие технологий и удаленной занятости позволяет компаниям адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями.

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