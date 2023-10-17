За 9 месяцев промпредприятия Удмуртии получили 291 млн рублей господдержки

В Удмуртии за 9 месяцев 2023 года 30 промышленных предприятий получили 291,8 млн руб. государственной поддержки, сообщает на своей странице во «ВКонтакте» министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

163,6 млн руб. в виде льготных займов получили 9 предприятий от регионального фонда промышленности. 110,6 млн руб. выдали 17 компаниями на реализацию мероприятий развития промышленности, еще одно предприятие получило 11,6 млн руб. на частичное возмещение затратов на оплату коммунальных услуг. Два предприятия получили субсидию на оплату части затрат при проведении НИОКР в размере 5,07 млн руб., еще четыре компании получили субсидии в размере 1 млн руб. на участие в выставках.

Господин Лашкарев подчеркнул, что благодаря поддержке удалось сохранить 79 рабочих мест инвалидов, на 18% вырос объем товаров собственного производства предприятий легкой промышленности, прирост налоговых платежей в региональный бюджет составил более 1 млрд руб., а также разработаны новые виды оборудования.