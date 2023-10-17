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обновлено 08:35

Пермский адвокат требует 1,5 млн рублей вознаграждения по делу о банкротстве «Треста №14»

Адвокат Наталья Вохмина обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о разрешении разногласий по выплате 1,5 млн руб. в рамках дела о банкротстве «Треста №14». Как указано в определении на сайте суда, заявление госпожи Вохминой поступило 3 октября. Согласно ему, адвокат просит разрешить разногласия между ней и конкурсным управляющим «Треста №14» Олегом Касьяновым. Заявитель просит признать свои требования об оплате адвокатского вознаграждения по соглашению от 2 августа 2019 года в сумме 1,5 млн руб. текущими платежами, связанными с судебными расходами по делу о банкротстве. Указанные платежи в рамках дел о банкротстве удовлетворяются в первой очереди текущих платежей начиная с 25 января 2021 года, когда «Трест №14» признали банкротом.

Наталья Вохмина попросила также обязать управляющего провести выплаты согласно установленной очередности. 9 октября суд принял к производству заявление адвоката о разрешении разногласий.

Как указано на сайте Адвокатской палаты Пермского края, адвокат Наталья Вохмина входит в состав региональной коллегии адвокатов «Стратегия права».

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. трест задолжал банку «Урал ФД» по договору кредитной линии.

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