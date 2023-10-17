Эксперты: дефицит кадров в Новосибирской области достиг исторического максимума

В Новосибирской области продолжает расти дефицит кадров на рынке труда. Соотношение спроса и предложения в регионе держится на уровне 3 резюме на вакансию при нормальном для рынка показателе от 4 до 7,9, сообщает hh.ru. Максимальное значение в этом году было зафиксировано лишь в январе и марте – 4,1 резюме на вакансию.

Наибольшая нехватка кадров в Новосибирской области отмечается среди специалистов из сферы автобизнеса (в том числе, автослесари и автомастера) – на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме. Также дефицит кадров отмечается в сферах «Медицина, фармацевтика» (1,8 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (1,9), «Строительство, недвижимость» (2,1), «Производство, сервисное обслуживание» и «Розничная торговля» (по 2,2), «Сельское хозяйство» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 2,5), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,7), «Туризм, гостиницы, рестораны» (3).

«В «базе» этой проблемы – сокращение трудоспособного населения в стране, в первую очередь, за счет выхода на рынок труда малочисленного поколения 90-х и уход с него поколения 60+, а с другой стороны – растущий спрос на персонал со стороны бизнеса. Помимо увеличения гибкости в подборе кадров, теперь разрабатываются альтернативные источники «рабочих рук». В частности, появилось такое понятие как «полосатые воротнички» - речь о трудоустройстве заключенных», - рассказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

В Сибири наименьшие показатели соотношения спроса и предложения на рынке труда фиксируются в Кузбассе (2,4 резюме на вакансию) и Алтайский край (2,7). В целом по России индекс конкуренции составил в прошлом месяце 3,3 резюме на вакансию, а по регионам Сибирского федерального округа – 2,9 резюме на вакансию.

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Александр Киселев