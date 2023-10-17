Музей современного искусства PERMM представит в новом здании сразу три проекта

Музей современного искусства PERMM начнет работу в здании бывшего автосалона Mercedes-Benz 28 октября 2023 года. Об этом сообщается на сайте музея. В день открытия будут представлены три выставочных проекта: инсталляция новосибирского медиахудожника Дмитрия Булныгина (6+), коллекция «И да, и нет» (16+), проект-исследование пермской современной музыки «Хранители огня» (16+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт музея Permm Фото: Сайт музея Permm

Напомним, в январе 2023 года стало известно о переезде музея в здание бывшего автосалона Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4. Помещение на бульваре Гагарина, в котором многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.