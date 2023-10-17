Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:52

Музей современного искусства PERMM представит в новом здании сразу три проекта

Музей современного искусства PERMM начнет работу в здании бывшего автосалона Mercedes-Benz 28 октября 2023 года. Об этом сообщается на сайте музея. В день открытия будут представлены три выставочных проекта: инсталляция новосибирского медиахудожника Дмитрия Булныгина (6+), коллекция «И да, и нет» (16+), проект-исследование пермской современной музыки «Хранители огня» (16+).

Фото: Сайт музея Permm

Фото: Сайт музея Permm

Напомним, в январе 2023 года стало известно о переезде музея в здание бывшего автосалона Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4. Помещение на бульваре Гагарина, в котором многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...