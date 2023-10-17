ИГГС не могут поделить

Во «ВКонтакте» между двумя группами, освещающими новости столицы Удмуртии, возник конфликт из-за одинаковых названий, схожих описаний и аватарок. Администраторы «Ижевск где гай стоят» (ИГГС), появившейся в 2013 году, подавали заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, однако получили отказ. В ИГГС, созданной в 2015 году, заверяют, что они создали свое, зарегистрировались как СМИ и официально работают. Эксперты считают, что ИГГС, созданная в 2013 году, может попытаться оспорить решение Роспатента, однако попытка, скорее всего, окажется безуспешной. По их мнению, в действиях ИГГС, появившейся в 2015 году, нарушений законодательства нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во «ВКонтакте» между двумя группами, освещающими новости Ижевска и Удмуртии, возник конфликт на почве идентичных названий — «Ижевск где гай стоят». Информация об этом появилась в одной из групп в соцсети. В 2012 году в программе «Zello-рация» был запущен канал «Ижевск где гай стоят» (ИГГС), на который подписывались как таксисты, так и обычное автовладельцы. В 2013 году администраторы канала приняли решение создать группу с одноименным названием во «ВКонтакте». У ИГГС появился Фонд, который организует сбор помощи пострадавшим в серьезных ДТП. Администраторы группы заверяют, что они участвовали в деятельности ДНД «Дорожный патруль», снимали ролики по задержанию пьяных водителей, а также сотрудничали с Госавтоинспекцией.

В 2015 году во «ВКонтакте» появилась еще одна группа «Ижевск где гай стоят», с похожим описанием и аватаркой, утверждают администраторы группы ИГГС, созданной в 2013 году. При этом на сегодняшний день у второй группы 271 тыс. подписчиков, а у первой — 240 тыс. В январе 2023 года администратор ИГГС, созданной в 2013 году, принял решение подать заявку в Роспатент на получение товарного знака, однако в итоге получили отказ. В то же самое время администратор ИГГС, созданной в 2015 году, зарегистрировал ООО на рекламное агентство, оформил СМИ и создал сайт «Ижевск где гай стоят (ИГГС)». На основании данных документов администрация «ВКонтакте» присвоила второй группе ИГГС «галочку» официального сообщества.

Администратор ИГГС, созданной в 2013 году, рассказал «Ъ-Удмуртия», что попытки договориться с руководством второй идентичной группой не предпринимались, так как «все понятно и очевидно». «Люди выбрали корыстный путь заработка на раскрученном имени, ведь в 2015 году в нашем сообществе было уже более 100 тыс. подписчиков. В такой ситуации без защиты интеллектуальных прав, сообщества в соцсети “ВКонтакте” не блокируют, техподдержка считает это вполне нормальным. Товарный знак не удалось зарегистрировать из-за обращений от Евгения Никитина (администратор ИГГС, созданной в 2015 году.— “Ъ-Удмуртия”) в Роспатент, составленных при помощи юристов, в них оспаривалась возможность регистрации данного названия под товарным знаком. К сожалению, сотруднику Роспатента в такой ситуации проще отказать в регистрации товарного знака и отправить заявителя разбираться с противостоящей стороной в суд»,— сказал администратор ИГГС. Он добавил, что в настоящий момент они выстраивают порядок дальнейших действий.

Администратор ИГГС, созданной в 2015 году, Евгений Никитин рассказал «Ъ-Удмуртия», что они действительно обращались в Роспатент, чтобы оспорить присвоение товарного знака другой группе ИГГС. «Роспатент дал им понять, что общее не может быть частным. Если бы они придумали это название, как они утверждают, Роспатент дал бы им товарный знак. Кроме того, есть информация, что тот ИГГС заимел новый состав администрации, удалив и заблокировав старую. Далее, при каких-либо пакостях с их стороны, мы будем вынуждены обращаться в суд»,— прокомментировал господин Никитин. Фейк не может быть официально оформлен как СМИ и юридическое лицо, подчеркнул он. «Мы создали свое, ни у кого ничего не отбирали. Мы зарегистрировали СМИ, работаем официально»,— заключил Евгений Никитин.

Генеральный директор группы ИГГС, созданной в 2015 году, Любовь Вахрушева отметила, что в группе, основанной в 2013 году, указывается, что еще до ее создания в феврале 2013 года существовал одноименный канал в приложении «Zello-рация». «А вот информации о том, что канал в приложении "Zello-рация" с названием "Ижевск где гай стоят" хоть как-то связан с админом одноименной группы в ВК, мы не нашли. Я не могу найти сведений о том, что на момент создания группы 2013 года сегодняшний админ этой группы имел какое-либо отношение к ней»,— сказала Любовь Вахрушева.

Она предполагает, что у этой группы также мог смениться собственник.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что регистрация товарного знака регулируется Гражданским кодексом РФ, из которого следует, что в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц. «ИГГС, созданная в 2013 году, может попытаться оспорить решение Роспатента, однако, более чем вероятно, что такая попытка окажется безуспешной. Из действий ИГГС, появившейся в 2015 году, не следует нарушений законодательства. У первой ИГГС имеется мало возможных путей решения возникшей ситуации. Они могут зарегистрировать товарный знак, но при условии, что он будет видоизменен»,— прокомментировала эксперт.

Татьяна Колегова

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