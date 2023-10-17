Суд не будет взыскивать с экс-руководителя администрации главы Хакасии 54 млн руб

Верховный суд Хакасия изменил решение горсуда Абакана, который в августе 2022 года удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства денежных средств, полученных в качестве взяток фигурантами дела о коррупции при закупках медоборудования.

В числе ответчиков по нему проходили бывший руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов, его секретарь Екатерина Коновалева, экс-менеджер компании «Р-Фарм» Александр Гитер. Согласно решению вышестоящего суда, «оставлены без удовлетворения исковые требования прокурора Республики Хакасия о взыскании в доход РФ в солидарном порядке с Бызова В.М., Гитера А.Я., Ковалевой Е.С. и др. денежных средств, полученных в качестве взяток, в сумме 53,8 млн руб.», — сообщил Telegram-канал судейского сообщества.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октября 2020 года суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о коррупции при закупках медоборудования. Все не признавшие вину фигуранты получили внушительные сроки: Владимир Бызов — 16 лет колонии, Александр Гитер — 14 лет, Екатерина Ковалева — 8,5 года.

В дальнейшем прокуратура обратилась с иском в горсуд Абакана о взыскании с осужденных сумм взяток.

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Илья Николаев