Пермское предприятие представило в Москве роботизированный комплекс для пищевой промышленности

Пермская производственная компания «Меридиан» приняла участие в международной выставке «Агропродмаш-2023», которая прошла с 9 по 13 октября в центральном выставочном комплексе Москвы «Экспоцентр». На форум прибыло более 800 участников из 18 стран, в том числе из России – 622 компании. Как рассказали в «Меридиане», предприятие продемонстрировало на «Агропродмаше» роботизированный комплекс для паллетирования и укладки пищевой продукции грузоподъемностью 180 кг.

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Компания «Меридиан Автоматизация», входящая в ГК «Меридиан» и являющаяся разработчиком и производителем автоматизированного оборудования для предприятий, стала генеральным партнером конференции «Роботы в пищевой промышленности». Конференцию организовали Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) и ЦВК «Экспоцентр». Исполнительный директор компании «Меридиан Автоматизация» Анна Шавалеева выступила в двух сессиях мероприятия, рассказав об автоматизации линий ликеро-водочного завода и линий укладки продукции в упаковках дой-пак.

Управляющий директор «Меридиана» Владилен Делидов вместе с другими экспертами обсудил на пленарном заседании форума «Пищевое машиностроение – 2023» возможности роста российских предприятий, работающих на рынке пищевого машиностроения.

В «Меридиане» подчеркнули, что группа компаний шестой раз участвует в профильной выставке, и с каждым годом масштабы присутствия на форуме только увеличиваются.

ООО «Меридиан»