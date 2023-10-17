Краевой оператор электросетей объяснил внеплановые отключения света в Кунгуре

В ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС) прокомментировали сообщения кунгурских пабликов и СМИ о регулярных отключениях света в муниципалитете после перехода электросетевого комплекса Кунгура в ведение предприятия. В КЭС сообщили, что роста числа случаев отключения электроэнергии в Кунгуре нет: количество инцидентов в электроснабжении за сентябрь 2023 года (первый месяц работы ПКГУП в Кунгуре) не превышает количество перерывов в электроснабжении за сентябрь прошлого года. «В первую неделю сентября 2023 года из семи перерывов в электроснабжении шесть были вызваны ненадлежащим состоянием электросетевого оборудования, которое до сентября находилось в аренде ПАО “Россети Урал”. Например, из-за несвоевременной расчистки бывшим арендатором растительности под электросетями жители по ул. Ириловская набережная оставались без света»,— рассказали в ПКГУП «Краевые электрические сети».

Напомним, с 2012 года электросети Кунгурского округа обслуживал филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» в рамках концессионного соглашения между компанией и администрацией муниципалитета. От поступившего от «Россетей» этой весной предложения заключить новую концессию власти Кунгура отказались и решили передать электросетевое имущество муниципалитета в управление КЭС. С 1 сентября «Пермэнерго» прекратило эксплуатацию и обслуживание электросетевого комплекса Кунгура и передало его в хозяйственное ведение краевого предприятия. После этого в кунгурских пабликах и СМИ стали появляться сообщения о частых внеплановых отключения электроэнергии. Последнее отключение, по данным радио «Первое Кунгурское», было зафиксировано 11 октября в микрорайоне Черемушки.