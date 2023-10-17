В ДТП на трассе в Тюменской области погиб 34-летний водитель

В Тюменской области произошло смертельное ДТП на трассе Заводоуковск — Падун. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел вечером 16 октября на 3-м км дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным, автомобиль Lada опрокинулся в кювет. В результате 34-летний водитель погиб, а 45-летний пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Напомним, в ночь на 16 октября в Тюменской области в аварии с двумя грузовиками и легковушкой погибли три человека.

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