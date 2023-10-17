ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Металлургом»

Сегодня, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертую встречу с ХК «Металлург Мг» (Магнитогорск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Прошлая встреча команд, которая состоялась 20 сентября, завершилась поражением «Автомобилиста» со счетом 2:1. В предыдущем сезоне клубы провели четыре встречи, в трех из которых победу одержала уральская команда.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Витязем» (Московская область). Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 3:2. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 19 игр, в 12 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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