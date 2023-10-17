ФАС нашла нарушения на 603 млн руб при расчете тарифов для красноярской компании

ФАС выявила нарушения в работе министерства тарифной политики Красноярского края. В ходе проверки ведомство установило, что власти необоснованно повышали тарифы на электроэнергию для ООО «РСК сети» (региональная сетевая компания) с 2021 по 2023 год. Потребителями компании являются физические и юридические лица, среди которых, в том числе, «Магнит» «ЛеруаМерлен», «Лента», «Монолитхолдинг» и другие организации.

«Ведомство выявило отсутствие документов об обосновании расходов компании, которые были включены в тарифы», - сказано в сообщении.

Компания понесла дополнительные расходы в размере 603,8 млн руб., утверждает УФАС края. До 1 ноября текущего года министерство обязали произвести дополнительный анализ и расчет расходов ООО «РСК сети».

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Александр Киселев