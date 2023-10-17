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Общественный советник главы Перми по развитию промышленности покинул пост

Как стало известно «Ъ-Прикамье», экс-гендиректор «Пермских моторов» Виктор Кобелев перестал быть общественным советником главы Перми по вопросам развития промышленности. В пресс-службе администрации Перми и сам господин Кобелев эту информацию подтвердили.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Меня приглашал работать (экс-руководитель Перми) Алексей Демкин, мне поручили советовать по промышленности и инновациям. Сейчас пришел новый глава города, который как раз на прежней работе занимался инновациями. Наверное, у него есть свои помощники. Но если я им нужен, то непременно помогу», - прокомментировал ситуацию Виктор Кобелев.

Господин Кобелев консультировал мэрию с осени 2021 года. Он работал на общественных началах. Советник главы Перми по вопросам образования экс-ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Колесников, также приглашенный в мэрию Алексеем Демкиным, продолжает работать на этой должности.

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