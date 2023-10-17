Спорт госслужбе не помеха

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник рассмотрела ряд депутатских инициатив. Концептуально поддержан законопроект членов думского комитета по физкультуре и спорту о праве госслужащих и военных получать оплату за участие в соревнованиях. В то же время несколько проектов комиссия либо вовсе забраковала, либо признала «нуждающимися в существенной доработке» — в том числе и инициативу единоросса Андрея Картаполова о праве Минобороны самостоятельно организовывать образовательную деятельность в кадетских корпусах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правительственная комиссия, хотя и с учетом доработки, но все же поддержала законопроект, подготовленный членами комитета Госдумы по физической культуре и спорту во главе с его председателем Дмитрием Свищевым (ЛДПР). Они предложили дать право получать оплату за участие в соревнованиях спортсменам, находящимся на государственной и военной службе. По действующему законодательству этим категориям граждан запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью помимо основной работы. Отметим, что аналогичные поправки в 2020 году вносили депутаты «Единой России» (ЕР), но сами же их и отозвали, хотя правительство и тогда дало на законопроект положительное заключение. Сейчас же правкомиссия просит авторов разграничить категории военнослужащих, которые могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, и тех, кто вправе выезжать в служебные командировки за границу для участия в соревнованиях.

Соавтором обеих инициатив выступал Антон Шипулин (ЕР), поэтому можно предположить, что проблема с получением таких вознаграждений имеет место в биатлоне, которым он успешно занимался до избрания в парламент, поясняет член комитета Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Павел Склянчук: «В частности, как депутат Госдумы Шипулин не может продолжать выступления на соревнованиях, поскольку по статусу не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой». Сложность прохождения поправок обусловлена тем, что законопроект инициировали для стимулирования спортивных достижений, а силовые ведомства рассматривают его сквозь призму соблюдения спортсменами своих обязанностей по службе, предполагает эксперт: «Кейс олимпийской чемпионки и армейского капитана Елены Исинбаевой в этом контексте более чем нагляден и также расколол общественное мнение, как разделились министерства при обсуждении проекта. В частности, комитет Думы по обороне волновало участие российских военных в спортивных мероприятиях, организованных за счет иностранных государств, и их выезд за рубеж. Таким образом, это уже третья редакция концепции законопроекта и, скорее всего, далеко не последняя».

В то же время поправки председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова (ЕР) в закон об образовании правкомиссия признала «требующими существенной доработки». Единоросс предлагал наделить Минобороны правом по согласованию с Минпросвещения заниматься организацией образовательной деятельности в кадетских корпусах, находящихся в ведении военного ведомства. Комиссия же указывает на то, что кадетские корпуса могут создаваться и на уровне регионов, а значит, законопроект нарушает «единый подход и логику правового регулирования» работы таких организаций.

Не поддержала правкомиссия и проект главы комитета Думы по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), предлагавшего с 1 января 2024 года установить выплату в размере МРОТ семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также с инвалидами до 23 лет, продолжающими обучение по общеобразовательным программам. В правительстве решили, что такой подход не соответствует концепции адресности социальной помощи, поскольку ее предлагается выплачивать всем семьям, независимо от того, нуждаются они в ней или нет. В комиссии также напоминают, что в России «выстроена целостная система государственной поддержки семей с детьми с дифференцированным размером выплат, охватывающая все нуждающиеся семьи, в период начиная с беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет».

Другой депутат от ЛДПР Сергей Леонов предложил внести поправки в Уголовный кодекс (УК), чтобы квалифицировать как отягчающее обстоятельство нападение на медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей. Правительство в проекте отзыва отмечает, что, согласно УК, совершение преступления в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности — уже отягчающее обстоятельство. Для достижения же цели повышения безопасности медиков одного ужесточения наказания мало, заключили в правкомиссии.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») выступил с инициативой штрафовать иностранцев за «оскорбительное приставание к гражданам». Для этого он предложил дополнить статью 20.1 «мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новой частью 6, предусматривающей штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ. В связи с этим в правительстве напоминают, что КоАП уже предусматривает ответственность за оскорбительные приставания, нецензурную брань в общественных местах и порчу чужого имущества, а в пояснительной записке к проекту нет доказательств неэффективности действующего правового регулирования. Кроме того, комиссия ссылается на постановление Конституционного суда от 6 октября 2022 года, который указал, что в вопросах выдворения иностранцев формальный подход недопустим.

Депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с лидером партии и фракции Сергеем Мироновым предложили, наоборот, поощрить «хороших» иностранцев, участвующих в специальной военной операции на Украине, правом получить российское гражданство в упрощенном порядке. Однако правкомиссия отвергла и эту идею, отметив в своем заключении, что в соответствии со статьей 89 Конституции вопросы гражданства находятся в ведении президента, и именно глава государства определяет категории граждан, которые могут быть в гуманитарных или иных целях приняты в российское гражданство по упрощенной процедуре.

Ксения Веретенникова