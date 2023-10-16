СКА обыграл всухую «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Санкт-Петербургская хоккейная команда СКА обыграла «Адмирал» из Владивостока в очередном матче Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Встреча прошла в Ледовом дворце в Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Счет открыл Александр Кадейкин на 17-ой минуте матча. Затем шайбы закатили Борна Редулич (21), Александр Никишин (24), Семен Синяткин (43-ая минута, первая шайба в КХЛ для нападающего), Арсений Грицюк (51).

Следующий матч СКА состоится в Нижнекамске, где команда встретится с «Нефтехимиком».

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