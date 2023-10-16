СЗТП проверит Ладожский вокзал после падения 69-летнего пассажира на эскалаторе

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с получением травм 69-летним мужчиной, который поднимался на эскалаторе на Ладожском вокзале, сообщили в пресс-службе СЗТП.

По предварительной информации, 14 октября около 21:30 мужчина зашел на эскалатор, чтобы подняться на третий этаж вокзала, при этом в руках у него были ходунки и пакеты. Он упал, и ему на помощь пришел сотрудник вокзала, который остановил эскалатор и помог мужчине подняться. Затем его доставили в фельдшерский пункт вокзала, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице.

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