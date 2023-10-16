Объем отгрузки одежды кубанского производства увеличился на 87,3%

С января по август включительно швейные фабрики Краснодарского края отгрузили одежду более чем на 2,5 млрд руб. Это на 87,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

«С учетом быстро растущего санаторно-курортного и туристского комплекса, увеличения численности населения нашего региона, у отрасли большое будущее. Сегодня легпром демонстрирует устойчивый рост»,— отметил замглавы региона Александр Руппель. Он подчеркнул, что на производствах запущен процесс модернизации, предприятия осваивают ниши, освободившиеся после ухода с российского рынка зарубежных компаний.

Александр Руппель посетил АО «Александрия», которое работает уже почти 90 лет. Предприятие специализируется на выпуске мужских костюмов, сорочек и школьной формы. Фабрика ежегодно выпускает до 250 тыс. изделий. За последний год на ней практически полностью модернизировали швейное и раскройное оборудование, за счет чего увеличилось качество продукции.

Всего более чем на 100 предприятиях легкой промышленности Кубани работают свыше 4 тыс. жителей региона. Ведущие фабрики находятся в Краснодаре, Белореченском, Ейском, Северском, Славянском и Мостовском районах. Предприятия изготавливают одежду, текстильные и трикотажные изделия, а также кожу и изделия из нее. За восемь месяцев они увеличили объем отгрузки продукции собственного производства одежды на 83%, текстиля — на 67%, кожи и изделий из кожи — на 20%.

Татьяна Ручкина

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