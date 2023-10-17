Комплекс свины

В ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации» (КСПА), подконтрольном оборонной ПНППК, произошел конфликт между собственниками. Суд удовлетворил иск материнской компании к ООО о взыскании 110,97 млн руб., уплаченных ПНППК как поручителем по кредиту, который КСПА брали под проект строительства котельных для АО «Пермский свинокомплекс». Должник с требованиями поручителя согласился, в отличие от бывшего директора и совладельца ООО Дмитрия Осокина. Господин Осокин, который также является поручителем, полагает, что истец злоупотребляет правом, и беспокоится, что в будущем эти деньги ПНППК взыщет с него. Эксперты говорят, что его опасения обоснованны. Более того, в случае банкротства КСПА Дмитрий Осокин может быть привлечен к субсидиарной ответственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Решение об удовлетворении иска АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» о взыскании с ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации» более 110,97 млн руб. Арбитражный суд Пермского края вынес в конце сентября. Со­владельцами КСПА приборостроители стали в 2019 году, практически одновременно с получением компанией контракта на строительство четырех блочно-модульных котельных для теплоснабжения государственного АО «Пермский свинокомплекс». Стоимость проекта первоначально оценивалась в сумму свыше 220 млн руб. Новый бизнес ПНППК разделила с Дмитрием Осокиным, которому принадлежало 49% (с июля 2019-го по середину сентября 2021 года он занимал там должность генерального директора). В итоге АО «Пермский свинокомплекс» обанкротилось, а КСПА не удалось попасть в реестр кредиторов. Требования ООО могут быть удовлетворены лишь из оставшихся активов после расчета с другими кредиторами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2022 года схема владения ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации» выглядит следующим образом. По 49% долей предприятия принадлежит ПНППК и Дмитрию Осокину, с сентября прошлого года 1,32% долей ООО владеет гендиректор приборостроительной компании Алексей Андреев, еще по 1,34% контролируют его родственники. Согласно отчетности ООО, по итогам 2022 года его доходы составили 19,897 млн руб., чистая прибыль — 2,933 млн руб. Активы общества оцениваются в 6,562 млн руб.

Из материалов арбитражного дела следует, что кредитная линия для подрядчика была открыта в банке ВТБ с лимитом 100 млн руб. Поручителями по кредиту стали ПНППК, Дмитрий Осокин и ООО «Инверсия-Сенсор». В результате КСПА потратили на проект свыше 227 млн руб., но расплатиться заказчик не смог из-за своего банкротства. С банком как поручитель рассчиталась Пермская научно-производственная приборостроительная компания, которая в итоге обратилась с иском к КСПА. Сторона ответчика с исковыми требованиями совладельца согласилась, отметив, что собственных денежных средств для расчетов с банком не имела.

Иную позицию занял Дмитрий Осокин, привлеченный к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. В своем отзыве он утверждал, что истец фактически злоупотребляет своим правом, а обращение ПНППК в суд направлено исключительно для предъявления в будущем требований к нему. Господин Осокин отметил также, что приборостроительная компания не привлекает как ответчика ООО «Инверсия-Сенсор», которое также является «дочкой» ПНППК. Бизнесмен добивался привлечения этой компании к спору, но суд в удовлетворении этого ходатайства, как и в привлечении доказательств, отказал. Дмитрий Осокин добавил, что, с учетом контроля со стороны ПНППК и ее менеджмента над 51% долей КСПА, приборостроительная компания фактически исполнила перед банком собственные же обязательства.

В итоге суд с доводом предпринимателя о злоупотреблении правом не согласился. Как указано в решении, кредитор имеет право взыскивать деньги как со всех поручителей вместе, так и с одного из них. Кроме того, вхождение ПНППК и КСПА в одну группу компаний не исключает взаимных обязательств между ними.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что фактически судебное решение означает замещение для КСПА кредитора с банка на приборостроительную компанию. При этом ПНППК действительно может обратиться с иском к господину Осокину как сопоручителю. «Если иск будет подан, то тогда доводы Осокина и смогут стать предметом детального рассмотрения судом»,— пояснил эксперт.

Адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов полагает, что опасения господина Осокина о предъявлении требований как к поручителю являются оправданными. «Кроме того, присуждение такого большого долга ООО „КСПА“ может являться основанием для возникновения банкротного состояния этой организации. А так как Дмитрий Осокин являлся генеральным директором данной организации в интересующий период, то к нему могут быть предъявлены требования и в рамках субсидиарной ответственности»,— рассказал эксперт. Господин Титов отметил также, что Дмитрий Осокин может обжаловать решение первой инстанции о взыскании долга с ООО.

Дмитрий Астахов